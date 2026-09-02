Köpek saldırısına uğrayan çocuğa 1 milyon 200 bin lira tazminat

İzmir'in Menderes ilçesinde 2023 yılında bir köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzünde kalıcı iz oluşan çocuğa, köpeğin sahibi tarafından 1 milyon 200 bin 249 lira tazminat verilmesine karar verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde çocuğu yaralayan köpeğin sahibinin, toplam 1 milyon 200 bin 249 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ağustos 2023'te Ataköy Mahallesi'nde bakkaldan dönen 11 yaşındaki S.G'nin, İ.A'ya ait Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğraması ile alakalı açılan tazminat davasının gerekçeli kararını bitirdi.

Kararda, çocuğun yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.

EKONOMİK GELECEĞİNİN SARSILDIĞI BELİRTİLDİ

Adli tıp raporunda izin yüz bölgesinde olması ve sosyal iletişimde dikkati çekmesi nedeniyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılması oranının yüzde 5 olarak tespit edildiği, bilirkişi raporu kapsamında 941 bin 530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı ile 8 bin 719 lira tedavi gideri belirlendiği bildirildi.

Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğunun olduğu belirtilerek, davacı çocuk için 950 bin 249 lira maddi, 150 bin lira manevi, anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için de 50'şer bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca kararda, olay ile alakalı Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İ.A'ya "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 13 bin 500 lira adli para cezasının istinaf incelemesinin sonrasında kesinleştiği anımsatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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