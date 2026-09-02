ASELSAN’ın geliştirdiği TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinin TOLUN I, TOLUN F ve TOLUN P üyeleri, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen atışlarla kabiliyetlerini sergiledi. TOLUN I hedefi tam isabetle vururken, TOLUN F yaklaşım sensörüyle etkisini artırdı; TOLUN P ise iki kat betonu delerek hedeflenen noktayı imha etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinin farklı görev ihtiyaçlarına yönelik 3 üyesi, Bayraktar AKINCI'dan yapılan atışlarla kabiliyetlerini gösterdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda 15’ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti icra edildi.

Demo faaliyetinde TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinde sırasıyla çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I, yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN F mühimmatı ile programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P mühimmat atışı yapıldı.

ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu

HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I mühimmatı konteyner hedefi tam isabetle vurdu. TOLUN I, hassas vuruş yeteneği ve parçacık etkili harp başlığı tasarımı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir biçimde kullanılıyor.

TOLUN F mühimmatı ile etrafında personel olan zırhlı personel taşıma aracına atış yapıldı. TOLUN F, hedef üstündeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla kokpitten programlanabilir, zaman ayarlı güvenilir elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya imkan sağlayan yaklaşım sensörünü de içeriyor. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özelliğiyle dikkat çeken TOLUN F’nin seçilebilir vuruş açısı mevcut.

ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu

İKİ KAT BETONU DELDİ

Programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P ile iki katlı beton bina hedefine atıldı. TOLUN P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısı ile iki kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapası ile hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. ASELSAN tarafından geliştirilen ASAF-Sert Hedef Tapasına sahip TOLUN P mühimmatı güçlendirilmiş beton hedeflere karşı etkinliğini bir defa daha göstermiş oldu.

TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesi, ASELSAN’ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. TOLUN, tek sortide tek ya da çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. TOLUN, gece ve gündüz, farklı hava koşullarında görev yapabiliyor.

Şirketin, sosyal medya sayfasından konu ile alakalı yapılan paylaşımda da "İstediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde. ASELSAN TOLUN derin taarruz mühimmat ailesi, AKINCI ile gururla sunar. Her koşulda tam isabet" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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