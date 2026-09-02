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Ekonomi

TARİŞ, kuru üzüm avans fiyatını belirledi

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TARİŞ, kuru üzüm avans fiyatını belirledi
Fotoğraf Başlığı TARİŞ, kuru üzüm avans fiyatını belirledi

Çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezon hazırlıkları sürerken TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2026 yılı alım esaslarını açıkladı. Birlik, kalite ayrımı gözetmeksizin üreticiden brüt 80 TL/kg avans fiyatıyla üzüm alımına başlayacak. Randevuların 7 Eylül’de açılacağı, fiziki alımların ise 10 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

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TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2026 sezonu uygulama esasları ve alım takvimi duyuruldu. Buna göre Birlik, yeni sezonda çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına brüt 80 TL/kg ön alım (avans) fiyatı üzerinden başlayacak.
Açıklanan 80 TL/kg fiyatın kesin ürün fiyatı olmadığı belirtilirken, söz konusu bedelin üreticilere yapılacak ön ödeme kapsamında uygulanacağı bildirildi. Birlik yönetimi tarafından sezon boyunca piyasa gelişmelerinin yakından takip edileceği ifade edildi.

REKOLTENİN YÜZDE 50’SİNE KADAR ALIM YAPILACAK

TARİŞ’in belirlediği esaslara göre üretici ortakların, bağlı bulundukları kooperatiflere bildirdikleri 2026 yılı rekolte miktarının yüzde 50’sine kadar olan bölümü alım kapsamında değerlendirilecek.
Ürün vadeli borcu bulunan üreticiler için de düzenleme yapıldı. Yüzde 50 oranındaki ürün tesliminin mevcut borcu karşılamaması durumunda, kooperatife bildirilen rekolte miktarını aşmamak şartıyla borcu karşılayacak miktarda ilave ürün teslimi kabul edilebilecek.

TARİŞ, kuru üzüm avans fiyatını belirledi
Başlık ResmiTARİŞ, kuru üzüm avans fiyatını belirledi

RANDEVULAR 7 EYLÜL’DE AÇILACAK

Üreticilerin alım sürecini planlayabilmesi amacıyla randevu takvimi de belli oldu. Kuru üzüm alımları için randevu sistemi 7 Eylül 2026’da açılacak.

Bağlı kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilecek fiziki ürün alımlarına ise 10 Eylül 2026’da başlanacak.

TARİŞ tarafından yapılan açıklamada, 80 TL/kg olarak belirlenen avans fiyatının kesin üzüm fiyatı olmadığı vurgulanırken, sezon içerisinde piyasa şartlarının takip edilerek ürünün nihai değerinin belirleneceği kaydedildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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