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KKTC'deki kayıp feribot enkazına ulaşıldı! 550 metre derinlikte görüntülendi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp kişileri arama ve batığa yönelik görüntüleme çalışmalarında yeni gelişmeyi duyurdu. Erhürman, TCG Alemdar'ın da bölgeye ulaştığını ve TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu açıkladı. Erhürman ayrıca, gemiye ulaşıldığını ve görüntüleme ile arama çalışmalarının 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Denizin 550 metre derinliğinde bulunan geminin enkazına ulaşılırken, bölgedeki çalışmalara TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar da katıldı.

KKTC'deki kayıp feribot enkazına ulaşıldı! 550 metre derinlikte görüntülendi
Başlık ResmiKKTC'deki kayıp feribot enkazına ulaşıldı! 550 metre derinlikte görüntülendi

"GEMİYE ULAŞILDI"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TCG Alemdar'ın bölgeye geldiğini belirterek, geminin TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

Erhürman, açıklamasında arama çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildiğini de duyurdu. "Gemiye ulaşıldı" diyen Erhürman, deniz altındaki görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü belirtti.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Tufan Erhürman
BAKMADAN GEÇME
Facia
GÜNDEM

Facia 'geliyorum' demiş! Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış

ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın'ın bölgede yürüttüğü çalışmalara TCG Alemdar'ın da katılmasıyla deniz altındaki arama ve görüntüleme faaliyetleri devam ediyor. Ekipler, 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmasının ardından batık çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Facia 'geliyorum' demiş! Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış
Başlık ResmiFacia 'geliyorum' demiş! Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış

GİRNE AÇIKLARINDAKİ KAZADA 20 KİŞİ ARANIYOR

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olması sonucu 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp olduğu bildirilen 20 kişi için ise arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kazanın ardından yapılan çalışmalar sonucunda geminin enkazının Girne açıklarında denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu açıklanmıştı. TCG Işın'ın ardından bölgeye ulaşan TCG Alemdar ile birlikte batığa yönelik görüntüleme ve arama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
KKTC
GÜNDEM

KKTC'deki gemi faciasından aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı: Bu su nereden geldi?
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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