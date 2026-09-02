Televizyon ekranlarında 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayıyla birlikte sevilen yapımların yeni sezon tarihleri peş peşe duyurulurken bazı diziler için ise yayın günü açıklaması bekleniyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, A.B.İ., Güller ve Günahlar, Taşacak Bu Deniz ve Sevdiğim Sensin'in ekranlara döneceği tarihler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Eylül ayının başlamasıyla televizyon kanallarının yeni sezon takvimleri de şekilleniyor. Sezon finali yapan diziler yeniden sete çıkarken yeni yapımlar da yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Açıklanan takvimlere göre eylül ayının ilk yarısından itibaren birçok yapım yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 televizyon sezonunda dizilerin yeni bölüm tarihleri kanal ve yapım şirketlerinin açıklamalarıyla netleşmeye başladı. Gönül Dağı 5 Eylül Cumartesi, A.B.İ. 8 Eylül Salı, Güller ve Günahlar 12 Eylül Cumartesi, Uzak Şehir 14 Eylül Pazartesi ve Kızılcık Şerbeti 18 Eylül Cuma günü yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek.

TRT 1'in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken Kanal D'de Uzak Şehir 3. sezonuna, Güller ve Günahlar ise 2. sezonuna başlayacak. ATV'nin A.B.İ. dizisi de 8 Eylül'de ikinci sezonunu açacak. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin ise 5. sezonuyla 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkması planlanıyor. Böylece eylül ayı boyunca hem yeni sezonuna başlayacak yapımlar hem de ilk kez ekrana gelecek diziler televizyon yayın akışında yerini alacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

YENİ SEZONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Yeni sezonda ekranlara dönecek dizilerin yanında kanalların yeni projeleri de izleyiciyle buluşacak. Açıklanan yayın takvimine göre Tuzlu Kahve 1 Eylül Salı günü Star TV'de, Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi ATV'de, Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi TRT 1'de, Haysiyet 8 Eylül Salı Kanal D'de ve Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Yeni sezon hazırlıkları takip edilirken dizinin kesin yayın günü konusunda resmi bir tarih duyurusu bulunmuyor. Dizinin ekranlara dönüşünü bekleyen izleyicilerin gündeminde özellikle yeni bölüm tarihi bulunurken, resmi yayın takviminin duyurulması bekleniyor.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

UZAK ŞEHİR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir'in 3. sezonu 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak. Kanal D tarafından yayınlanan yeni sezon afişi ve tanıtımlarla birlikte dizinin dönüş tarihi de kesinleşti.

Yeni sezonun ilk tanıtımında Cihan ve Alya'nın Budapeşte'deki karşılaşması öne çıktı. Cihan'ın Deniz'i Mardin'e götürmek istemesi ve Alya'nın buna karşı çıkması yeni sezondaki gerilimin ilk işaretlerini verirken, dizinin yeni bölümleri 14 Eylül'den itibaren pazartesi akşamları ekrana gelecek.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun 18 Eylül 2026 Cuma günü başlaması planlanıyor. Yeni sezon çekimleri ağustos ayının sonunda başlayan dizinin 5. sezon açılışı 139. bölümle yapılacak. Yeni sezonun ilk sahnelerinin Asude'nin villasında çekildiği belirtilirken hikayede altı aylık bir zaman atlaması yaşanacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

SEVDİĞİM SENSİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdiğim Sensin'in yeni sezon başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ay Yapım imzalı dizinin yeni sezon tanıtımında Erkan ve Dicle'nin yeniden bir araya geldiği sahneler dikkat çekiyor. İkilinin geleceğe ilişkin planları Erkan'ın tutuklanmasıyla farklı bir noktaya taşınırken yeni sezon hikayesinde bu gelişmenin sonuçlarının ele alınması bekleniyor.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

A.B.İ. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A.B.İ. dizisinin 2. sezonu 8 Eylül 2026 Salı günü ATV'de başlayacak. Kanal tarafından yayınlanan yeni sezon tanıtımı ve afişiyle birlikte dizinin ekranlara dönüş tarihi kesinleşti. OGM Pictures imzalı yapımın yeni sezonunda Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel başrolleri paylaşacak.

Yeni sezonda Doğan ile geçmişten gelen büyük aşkı Leyla arasındaki hikaye ön plana çıkacak. İlk tanıtımda ikilinin geçmişte yaşadığı olaylara ve aralarındaki hesaplaşmaya ilişkin sahneler yer alırken dizi 8 Eylül'den itibaren yeni bölümleriyle ATV ekranlarında olacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

GÜLLER VE GÜNAHLAR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güller ve Günahlar'ın 2. sezonu 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak. Dizinin yeni sezon çekimlerinin İstanbul'da başladığı açıklanırken Serhat ve Zeynep'in hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin ilk sezon finalinde Serhat ile Zeynep'in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gelişmelerle farklı bir noktaya taşınmıştı. İkinci sezon bu gelişmelerin ardından yaşananları konu alacak ve dizi cumartesi akşamları ekranlarda olacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, ABİ, Güller ve Günahlar yeni sezon tarihleri 2026

GÖNÜL DAĞI 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı 7. sezonuyla 5 Eylül 2026 Cumartesi günü TRT 1 ekranlarına dönecek. Uzun süredir cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı, yeni sezonda da aynı gün izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Böylece dizi, eylül ayında yeni sezonunu açacak ilk uzun soluklu yapımlardan biri olacak.

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