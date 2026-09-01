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Spor

Hull City'de Abdülkadir Ömür için karar: Süper Lig sürprizi

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Hull City'de Abdülkadir Ömür için karar: Süper Lig sürprizi

Premier Lig temsilcisi Hull City'nin Bosna Hersekli teknik direktörü Sergej Jakirovic'in, Abdülkadir Ömür'ü kadrosunda düşünülmediği iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig'den bir takımın ilgilendiği öne sürüldü.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sezon yükseldiği Premier Lig'de 2'de 2 yaptı. Yaz transfer döneminin bitimine saatler kala takviyeler konusunda çalışmaların sürdüğü İngiliz ekibinde, takımdan ayrılacak isimler için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

JAKIROVIC'TEN "AYRILIK" RAPORU

Hull Live'ın haberine göre; Manchester United ve Coventry City maçlarında kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür, teknik direktör Sergej Jakirovic tarafından takımda düşünülmüyor. son 1.5 sezonunu Türkiye'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncunun, yine benzer bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

Abdülkadir Ömür, son 1.5 yılını Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak geçirdi.
Başlık ResmiAbdülkadir Ömür, son 1.5 yılını Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak geçirdi.

ERZURUMSPOR PEŞİNDE

Haberde, Hull City ile Şubat 2024'te sözleşme imzalayan Abdülkadir Ömür'e Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin ilgisi olduğu belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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