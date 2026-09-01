Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ekranlarda olacak. Romantik komedi ve aile dramını bir araya getiren dizide İstanbul'un köklü ailelerinden gelen karakterlerin çatışmaları konu alınacak. Tuzlu Kahve oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanıyor merak edilirken ilk bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı!

Başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre ve Binnur Kaya gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve dizisinin 1. bölümü bu akşam izleyenlerle buluşacak. Heyecanla beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosu ve konusu da merak ediliyor. İşte, Tuzlu Kahve oyuncuları ve konusu...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de rol alıyor.

Tuzlu Kahve oyuncuları kimler? 1. bölüm güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ekranlarda!

TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tuzlu Kahve, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Tuzlu Kahve oyuncuları kimler? 1. bölüm güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ekranlarda!

TUZLU KAHVE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü de 1 Eylül Salı akşamı ekranlara gelecek.

Tuzlu Kahve oyuncuları kimler? 1. bölüm güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ekranlarda!

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve'de İstanbul'un köklü ailelerinden birinin kızı Derin ile uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet'in yollarının kesişmesi anlatılıyor. Derin evlenerek düzenli bir hayat kurmak isterken yaşadığı ihanet, hayatının yönünü değiştiriyor. Mehmet'in Türkiye'ye dönüşüyle birlikte iki ailenin hayatı da hareketleniyor. Geçmişten gelen aile anlaşmazlıkları, gelenekler, beklentiler ve yeni başlayan aşk, dizinin temelini oluşturuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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