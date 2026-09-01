Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Son operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Son tutuklamayla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı

DALGIÇ POLİS TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ve V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, iki dalgıç polis hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etmişti.

Son operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K., polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ. ile daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönemde üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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