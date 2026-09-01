ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ile yaptığı tarihi petrol anlaşmasının perde arkasından milyarder Alejandro Betancourt çıktı. Axios'un ulaştığı ABD'li yetkililere göre Betancourt, yalnızca milyarlarca dolarlık petrol anlaşmasının kurulmasında değil, Nicolas Maduro'nun devrildiği süreçte Washington ile Karakas arasındaki kritik temaslarda da rol oynadı.

ABD ile Venezuela arasında imzalanan ve Trump'ın "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendirdiği anlaşmanın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Axios'un haberine göre sürecin merkezindeki isim, 46 yaşındaki Venezuelalı petrol iş insanı Alejandro Betancourt.

Betancourt'un geçmişi ise milyar dolarlık petrol anlaşmalarından Maduro muhalefetiyle temaslara, Moskova'daki girişimlerden yıllarca süren kara para aklama soruşturmasına kadar uzanıyor.

Maduronun devrildiği gece telefondaydı! Trumpın petrol anlaşmasının arkasındaki gizemli isim ifşa oldu

"O OLMASAYDI MADURO HALA İKTİDARDA OLABİLİRDİ"

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, Betancourt'un hem petrol anlaşmasında hem de Venezuela'daki siyasi değişimde oynadığı rolü anlatırken dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Betancourt olmasaydı enerji güvenliği anlaşması da olmazdı. O olmasaydı Maduro hala iktidarda olabilirdi."

Maduro'nun devrildiği gece telefondaydı! Trump'ın petrol anlaşmasının arkasındaki gizemli isim ifşa oldu

MADURO'NUN DEVRİLDİĞİ GECE TELEFON TRAFİĞİ

Betancourt'un rolünün en dikkat çekici bölümlerinden biri 3 Ocak'ta yaşandı. Axios'a göre ABD ordusunun Maduro'yu yakaladığı sırada Trump'ın Venezuela konusunda danışmanlığını yapan Mauricio Claver-Carone, Betancourt ile telefondaydı. Betancourt ise Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile temas halindeydi.

Rodriguez'in ilk anda Maduro'nun öldürüldüğünü düşündüğü, büyük korku ve öfke yaşadığı aktarıldı. Betancourt'un daha sonra Washington ile Rodriguez arasında arabuluculuk yaptığı ve Rodriguez'i ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmeye ikna ettiği kaydedildi.

Maduro'nun devrildiği gece telefondaydı! Trump'ın petrol anlaşmasının arkasındaki gizemli isim ifşa oldu

MADURO SONRASI PETROL PLANI ÖNCEDEN KONUŞULDU

İddialara göre Betancourt, Maduro'nun devrilmesinden önce de Claver-Carone ile düzenli temas halindeydi. Görüşmelerde Maduro sonrası Venezuela'da petrol üretiminin ve ülke ekonomisinin nasıl işler halde tutulabileceği ele alındı.

Ünlü milyarder, Delcy Rodriguez ile de temas kurarak Maduro'nun yerine yönetimi devralmaya nasıl baktığını anlamaya çalıştı.

MOSKOVA'YA KADAR UZANAN TRAFİK

Betancourt'un Washington ile ilişkileri Trump'ın ilk başkanlık dönemine kadar uzanıyor.

Axios'un aktardığı bilgilere göre Betancourt, Maduro muhalefeti ile Venezuela'daki siyasi ve askeri isimler arasında aracılık yaptı. Ayrıca Juan Guaido yönetimi adına Moskova'ya giderek Rusya'nın Maduro'ya desteğini kesmesini isteyen bir mektubu iletti.

Maduro o dönem iktidarını korudu. Ardından Betancourt ülkeyi terk ederken, Maduro yönetimi iş insanının tutuklanmasını istedi ve mal varlıkları ile petrol şirketine el koydu.

Maduro'nun devrildiği gece telefondaydı! Trump'ın petrol anlaşmasının arkasındaki gizemli isim ifşa oldu

YILLAR SONRA VENEZUELA'YA GERİ DÖNDÜ

İlginç gelişme 2023'te yaşandı. Axios'a göre Rodriguez, Venezuela petrol sektöründeki sorunların çözülmesi için Betancourt'un ülkeye geri dönmesini istedi.

Maduro'nun ise Betancourt'un muhalefetten uzak durması ve Amerikalı petrolcü Harry Sargeant III ile çalışması şartıyla dönüşüne izin verdiği kaydedildi.

1,2 MİLYAR DOLARLIK SORUŞTURMADA ADI GEÇTİ

Betancourt'un geçmişindeki en tartışmalı başlıklardan biri de uluslararası kara para aklama soruşturması oldu.

2019'da Miami'de Betancourt'un kuzeni ve başka Venezuelalıların dahil olduğu 1,2 milyar dolarlık bir kara para aklama dosyası gündeme geldi. Ancak Betancourt hakkında suçlama yöneltilmedi.

Maduro'nun devrildiği gece telefondaydı! Trump'ın petrol anlaşmasının arkasındaki gizemli isim ifşa oldu

ABD'Lİ YETKİLİLER SORUŞTURMA İÇİN DEVREYE GİRDİ

ABD'li yetkililer, Betancourt'un dış politikadaki kritik rolü nedeniyle İsviçre'deki soruşturmanın askıya alınması için devreye girdi.

İsviçre'nin iade talebi nedeniyle İngiltere'den ayrılamayan Betancourt, Washington ve Karakas'taki petrol görüşmelerine katılamadı. İsviçre makamlarının İngiliz mahkemesine davayı sürdürmeye hazır olmadıklarını bildirmesinin ardından hukuki engel kalktı ve Betancourt haziranda yeniden seyahat etmeye başladı.

PETROL ANLAŞMASINDA PENTAGON DETAYI

Ağustos ortasında Betancourt, Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Stratejik Sermaye Ofisi yetkilileri petrol anlaşmasının ana hatlarında sözlü mutabakata vardı.

Anlaşmayla Venezuela, sahaya göre üretimin yüzde 16 ila yüzde 40'ını alırken gelir vergisi de elde ediyor. ABD ise sermaye koymadan yüzde 35 hisseye sahip oluyor ve vergi sonrası petrolün yüzde 20'sini üretim maliyetinden alıyor.

Betancourt'un North American Blue Energy Partners şirketi de 17 petrol sahasına erişim hakkı elde ediyor.

"BAŞKA HİÇBİR PETROLCÜ BUNU SÖYLEYEMEZ"

Pentagon'un anlaşmadaki rolüne dikkat çeken bir ABD'li yetkili "Başka hiçbir petrolcü, Pentagon'un kendi tarafında olduğunu söyleyemez." diye konuştu.

Enerji uzmanları ise anlaşmanın uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşıyor ve kısa vadede ABD'deki benzin fiyatlarını düşürmesini beklemiyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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