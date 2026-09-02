Oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkisinin 2. yılını kutlamak için gittiği Paris tatilinde evlilik teklifi alan şarkıcı Zeynep Bastık, bugün nikah masasına oturuyor. Ünlü çift düğün için Çeşme’yi seçti.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinde 2. yılı geride bıraktı. Paris’te gerçekleştirdikleri tatil sırasında evlilik teklifi alan çiftten peş peşe mutluluk pozları geldi. Evlilik kararı alan Bastık ve Tütüncü, bugün Çeşme’de düzenlenecek nikahla hayatlarını birleştirecek.

İLİŞKİLERİNİN 2. YILINI KUTLADILAR

Yoğun çalışma tempolarından fırsat buldukça birlikte tatil yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkilerinin 2. yılını da romantik bir tatille kutladı. Çift, birlikte geçirdikleri özel anları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sunmaya devam etti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü bugün evleniyor! Düğün detayları belli oldu

“İYİ Kİ HAYATIMDASIN”

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile ilişkilerinin 2. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Tütüncü, Bastık’la birlikte çekilen fotoğraflarına şu sözleri not düştü:

“Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum.”

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PARİS’TE EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

İlişkilerinin 2. yılını Paris’te arkadaşlarıyla birlikte kutlayan çiftten kısa süre sonra evlilik müjdesi geldi. Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Serkay Tütüncü’den evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Tektaş yüzüğünü gösterdiği fotoğrafları paylaşan Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile verdiği pozlara “Gelecek” notunu ekledi. Ünlü şarkıcı, paylaşımında gelin ve damat emojilerine de yer verdi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü bugün evleniyor! Düğün detayları belli oldu

BUGÜN EVLENİYORLAR, DÜĞÜN ÇEŞME’DE

Paris’te başlayan romantik süreç bugün Çeşme’de nikah masasında son bulacak. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bugün düzenlenecek törenle hayatlarını birleştirecek.

Düğün öncesinde Çeşme’de bulunan Zeynep Bastık, yakın arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, nikah öncesinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, gün boyunca arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

Locasında arkadaşlarıyla bir araya gelen Bastık, düğün öncesi stresini deniz ve güneşin tadını çıkararak attı. Ünlü şarkıcı, arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekerken, düğün öncesi tatilin de tadını çıkardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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