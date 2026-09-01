Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden ekranlara ve etkinliklere dönen oyuncu Ufuk Özkan, katıldığı düğün festivalinde nikah şahidi oldu. Sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Özkan, sevenleriyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken festival kapsamında düzenlenecek organizasyonun detaylarını da paylaştı.

Düğün festivalinde görüntülenen Ufuk Özkan sağlık sorunlarını atlatmasının ardından yeniden halka açık programlara katılmaya başladı.

Ufuk Özkan sevenleriyle buluştu! Nikah töreninde şahitlik yaptı

NİKAH TÖRENİNDE ŞAHİTLİK YAPTI

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde şahitlik de yapan sevilen oyuncu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Düğün festivalinin tanıtımına katılan ve yeni evlenen bir çifte nikah şahitliği yapan Özkan ardından evlilik yıldönümlerinde nikah tazeleme kararı alan bir çifte kıyılan sembolik nikahta da şahitlik yaptı.

Ufuk Özkan sevenleriyle buluştu! Nikah töreninde şahitlik yaptı

100 ÇİFTE UÇAK BİLETİ VE TATİL HEDİYE

Mobilya Kenti ev sahipliğinde düzenlenen nikah töreninin ardından konuşan Ufuk Özkan, geçirdiği rahatsızlık sonrası yeniden sevenleriyle ve böyle anlamlı etkinliklerde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek düğün festivali kapsamında gerçekleştirilecek düğün organizasyon şartlarını açıkladı.

Ufuk Özkan sevenleriyle buluştu! Nikah töreninde şahitlik yaptı

Özkan "20 Eylül tarihinde kalan 98 çiftimizin nikahını da kıyacağız. Kaç tanesinin nikah şahitliğine yetişebilirim bilmiyorum ama çoğuna katılmayı düşünüyorum. Bu festival kapsamında 100 çifte balayına gönderilecek. öncelikle Instagram adresimizden başvuruların yapılması gerekiyor. 20 Eylül günü ilk gelen 100 çiftimize uçak biletleri ve konaklaması dahil Kıbrıs tatilimiz var. İkinci defa balayına çıkmak isteyenler veya nikah tazelemek isteyenler de katılabilir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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