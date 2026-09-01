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Ekonomi

Ünlü sigorta şirketi 600 kişiyi işten çıkaracak!

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Ünlü sigorta şirketi 600 kişiyi işten çıkaracak!
Fotoğraf Başlığı Ünlü sigorta şirketi 600 kişiyi işten çıkaracak!

İsviçre'nin en büyük hayat sigortası şirketi ve Avrupa'nın önde gelen emeklilik ve finansal hizmet sağlayıcılarından biri olan Swiss Life 600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

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Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, planlanan istihdam kesintilerinin yaklaşık yarısının İsviçre'deki sigorta faaliyetlerinde, diğer yarısının ise ağırlıklı olarak yurt dışındaki varlık yönetimi biriminde gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamaya göre şirket 600 kişiyi işten çıkaracak.

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Söz konusu kararın, şirketin 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği güçlü finansal sonuçlara rağmen gelmesi dikkati çekti.

Yılın ilk altı ayında net karını yüzde 8 artırarak 649 milyon İsviçre frangına (801 milyon dolar) yükselten Swiss Life'ın faaliyet karı da yüzde 8'lik artışla 967 milyon İsviçre frangına (1,2 milyar dolar) ulaştı.

Ünlü sigorta şirketi 600 kişiyi işten çıkaracak!
Başlık ResmiÜnlü sigorta şirketi 600 kişiyi işten çıkaracak!

Şirketin brüt prim üretimi ise yerel para birimleriyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 12,3 milyar franga (15,2 milyar dolar) ulaştı. Bu primlerin yarısından fazlası, yüzde 7'lik bir büyüme kaydeden İsviçre iç pazarından elde edildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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