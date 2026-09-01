Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca en önemli maddi destek kaynaklarından biri olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için araştırmalar hız kazandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak burs ve kredi başvurusu duyurusuna odaklandı.

2026-2027 dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Yurt başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler KYK burs ve kredi takvimine çevrildi. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl uygulanan takvim dikkate alındığında, başvuruların Ekim ayında başlaması bekleniyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlamış ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti.

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 yurt başvuru süreci sona erdi!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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