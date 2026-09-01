Ankara'da tebessüm ettiren olay! Protokol Yolu'na çıkan eşek çekiciyle yediemin otoparkına çekildi

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yavrusunu aramak için sürüden ayrılarak Protokol Yolu'na çıkan ve polis ekiplerince bulunarak bir araç gibi çekiciyle yediemin otoparkına götürülen eşek, tebessüm ettiren anlara sahne oldu. Günlerce drone ile aradığı hayvanının otoparka çekildiğini bir arkadaşının gönderdiği sosyal medya videosu sayesinde öğrenen Orhan Figan, gece yarısı gittiği yedieminden 1246 lira çekici ve otopark cezası ödeyerek eşeğine kavuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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