Pişkin hırsızların rahatlığı kamerada! Önce kasayı boşalttılar, sonra karınlarını doyurdular

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Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde sabaha karşı bir kafeye girerek kasadaki bir miktar parayı çalan iki şüphelinin, olayın ardından mutfağa geçerek kendilerine sucuklu yumurta pişirip yemesi görenleri hayrete düşürdü. İş yeri sahibini bile şaşkına çeviren ve adeta kendi evlerindeymiş gibi rahat davrandıkları o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri pişkin hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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