Hindistan'da sosyal medya fenomeni Manjeet Kaur’un ölümünün ardındaki iddialar kan dondurdu. Annesinin iddiasına göre iki tanıdığı tarafından kaçırılan genç kadın, saldırıya uğradıktan sonra ateşe verilerek yakıldı. Ağır yanıklar sebebiyle tedavi gördüğü öne sürülen Kaur’un olaydan iki ay sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da yaşayan sosyal medya fenomeni Manjeet Kaur’un ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı. 3 Temmuz'da iki tanıdığı tarafından kaçırıldığı iddia edilen Kaur, saldırıya uğradıktan sonra bir ağaca bağlandı ve üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. 28 yaşındaki kadın saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

The Hindu'nun haberine göre, genç kadının bilinci 5 Ağustos’ta açıldı. Ancak tedavisi devam ederken durumunun ağırlaşması üzerine 26 Ağustos'ta Chandigarh'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü fenomen kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı! Acı gerçek öldükten sonra çıktı

AĞIR YANIKLAR SONU OLDU

Hastane sözcüsü, The Indian Express'e yaptığı açıklamada Kaur'un yanık yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti. Sözcü, genç kadının vücudunda petrol tüpü sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen yüzde 40 ila 45 oranında yanık bulunduğunu ifade etti.

The Hindu ve The Indian Express'in aktardığına göre, Kaur'un ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Chandigarh Emniyet Müdürü Kanwardeep Kaur da, fenomenin annesinin söz konusu iddiaları doğruladığı ve şikayeti üzerine kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla dava açıldığını söyledi.

Ünlü fenomen kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı! Acı gerçek öldükten sonra çıktı

ÖLDÜĞÜNDE HAMİLEYMİŞ

Öte yandan The Indian Express, yerel yetkililer tarafından yayımlanan otopsi raporuna dayanarak Kaur'un hayatını kaybettiği sırada yaklaşık 7 haftalık hamile olduğunu bildirdi. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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