Samsun'da yön direğine çarpan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde Samsun-Ankara karayolunda bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasının olduğu direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken aynı aileden 3 kişi de yaralandı.
Samsun'da SUV aracın trafik yön levhası direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 civarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üstündeki Samsun-Ankara karayolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Efrahim Ter yönetimindeki 10 AUE 234 plakalı KİA Sportage marka SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde trafik yön levhası direğine çarptı. Kazada araçta olan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Ter, Necdet Ter ve sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Sürücü Efrahim Ter, Kavak Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin sonrasında Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.