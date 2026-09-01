Avrupa'da piyasalar karıştı! Petrol ve gaz fiyatları fırladı

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki faiz baskısı ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD-İran gerilimi enerji piyasalarında hareketliliği artırırken, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

Avrupa pay piyasalarında günün kapanışı negatif oldu. Küresel ölçekte devam eden faiz baskısı ve makroekonomik belirsizliklere, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin eklenmesi yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi.

Avrupa'nın önemli göstergelerini takip eden Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,56 düşüşle 647,46 puandan tamamladı.

Ülke bazında bakıldığında Fransa'da CAC 40 yüzde 0,39 gerileyerek 8.301,85 puana indi. İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,33 değer kaybederek 51.915,18 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 yüzde 1,1'lik kayıpla 25.970,11 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,32 düşerek günü 10.789,28 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi de TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,25 azalarak 1,159 seviyesine geriledi.

PETROL VE DOĞAL GAZDA İRAN ETKİSİ

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden yükselmesi, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Artan risk algısıyla birlikte petrol fiyatlarında belirgin yükseliş görüldü.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı yüzde 4,8 artışla 92,60 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 yükselişle 88,35 dolara çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları da yükselişini sürdürerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Vadeli gaz kontratları yüzde 2'nin üzerinde artışla megavat saat başına 71,50 avroya yükseldi. Doğal gaz fiyatlarında ağustos ayının başından bu yana yüzde 20'yi aşan artış kaydedildi.

Piyasa değerlendirmelerinde, ABD-İran geriliminin Basra Körfezi'ndeki enerji altyapısını tehdit edebileceği ve İran'ın olası misillemesinin enerji piyasalarındaki endişeleri daha da artırabileceği belirtildi.

TAHVİL FAİZLERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Küresel tahvil piyasasında yaşanan satış baskısı da Avrupa piyasalarının gündeminde yer aldı. Almanya'nın 10 yıllık ve 2 yıllık gösterge tahvil faizleri yüzde 1,1 yükseldi.

Analistler, tahvil faizlerindeki seviyelerin avro krizi döneminden bu yana görülmeyen oranlara ulaştığına dikkat çekti. Bu tablonun, hem devletler hem de sermaye piyasaları açısından önemli bir stres testi niteliği taşıdığı değerlendirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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