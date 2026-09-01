A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlıların bir sonraki rakibi ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Almanya oldu. Şimdi ise gözler Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabında!

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Türkiye, çeyrek finalde Almanya karşısında yarı final bileti arayacak. Voleybolseverlerin merak ettiği Türkiye-Almanya maçının tarihi de belli oldu.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, Almanya karşısında kazanması halinde turnuvada yarı finale yükselecek.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Almanya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi olmadan önce son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Almanya, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maça etkili başlayan milli takımımız ilk sette rakibine oyun üstünlüğünü koruyarak seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de kontrolü elinde tutan Filenin Sultanları Vargas'ın etkili servisleri ve takımın blok performansıyla rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu seti de 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette skor 21-21'e kadar gelirken kritik bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-22 kazanmayı başardı. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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