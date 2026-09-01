Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlıların bir sonraki rakibi ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Almanya oldu. Şimdi ise gözler Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabında!

Kaydet
a- | +A

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Türkiye, çeyrek finalde Almanya karşısında yarı final bileti arayacak. Voleybolseverlerin merak ettiği Türkiye-Almanya maçının tarihi de belli oldu.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, Almanya karşısında kazanması halinde turnuvada yarı finale yükselecek.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Başlık ResmiTürkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Almanya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi olmadan önce son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Almanya, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Başlık ResmiTürkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maça etkili başlayan milli takımımız ilk sette rakibine oyun üstünlüğünü koruyarak seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de kontrolü elinde tutan Filenin Sultanları Vargas'ın etkili servisleri ve takımın blok performansıyla rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu seti de 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette skor 21-21'e kadar gelirken kritik bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-22 kazanmayı başardı. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
SPOR
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Filenin Sultanları namağlup şampiyon!
VOLEYBOL
Filenin Sultanları namağlup şampiyon!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşgal büyürken tehdit de büyüdü! İsrail bu defa İngiltere'yi hedef aldı
İşgal büyürken tehdit de büyüdü!
Kaydet
Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı
Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı
Kaydet
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.