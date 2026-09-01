Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 3,5 saat ifade veren Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılması olayında kullanılan ve tahsis sahibi olduğu belirlenen araç nedeniyle Şahin, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Şahin, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

3,5 SAAT İFADE VERDİ

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şahin hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ifade vermişti: İdris Naim Şahin'e adli kontrol talebi

OLAYIN GEÇMİŞİ

İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı ortaya çıkmış, soruşturma ilerledikçe eski Bakan adına tahsisli iki aracın daha benzer şekilde kullanıldığı tespit edilmişti.

Eski bakan Şahin, tahsisli aracının suç örgütü şüphelileri tarafından kullanılmasının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapmıştı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ifade vermişti: İdris Naim Şahin'e adli kontrol talebi

Şahin, söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını iddia etmişti. Ankara'da ikamet ettiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ileri sürmüştü.

Şahin, aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendiğini savunmuştu.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ifade vermişti: İdris Naim Şahin'e adli kontrol talebi

BAKAN GÜRLEK: SÖYLEDİKLERİ DELİLLERLE UYUŞMUYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki delillerin uyuşmadığını söylemişti .

"Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor" diyen Gürlek, şunları kaydetmişti:

"Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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