Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte havalar ne zaman soğuyacak merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ilişkin tahminleri belli oldu. MGM'nin değerlendirmesine göre Eylül ayında Türkiye genelinde sıcaklıkların önemli bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM'nin Eylül ayı uzun vadeli değerlendirmesinde yağışların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Trakya'nın kuzeyi, Marmara Bölgesi'nin güneyinin batısı, Kıyı Ege ile İç Ege'nin kuzeybatısı, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış miktarlarının normallerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde sonbahar serinliklerinin ülke çapında belirgin şekilde başlaması beklenmezken Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteorolojiden Eylül ayı hava durumu tahminini!

Eylül ayının sonlarına doğru sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi, sabah ve gece saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!

ANKARA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 02 Eylül Çarşamba Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 17 32 18 67 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 8 03 Eylül Perşembe Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 17 32 13 56 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 9 04 Eylül Cuma Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 16 31 20 60 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 14 05 Eylül Cumartesi Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 16 29 23 75 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 10 06 Eylül Pazar Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 16 31 19 65 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 14

İSTANBUL HAVA DURUMU 2-6 EYÜL

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 02 Eylül Çarşamba Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 21 31 47 88 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 20 03 Eylül Perşembe Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 21 29 52 84 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 22 04 Eylül Cuma Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 22 28 51 78 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 20 05 Eylül Cumartesi Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 21 30 45 80 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 20 06 Eylül Pazar Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 20 32 36 81 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 15



İZMİR HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 02 Eylül Çarşamba Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 23 36 30 77 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 12 03 Eylül Perşembe Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 23 35 40 74 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 15 04 Eylül Cuma Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 22 35 36 70 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 23 05 Eylül Cumartesi Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 22 35 36 71 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 14 06 Eylül Pazar Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 23 37 30 73 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 12

ANTALYA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 02 Eylül Çarşamba Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 26 39 26 62 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 16 03 Eylül Perşembe Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 25 38 29 70 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 14 04 Eylül Cuma Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 24 33 40 75 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 15 05 Eylül Cumartesi Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 25 34 41 78 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 14 06 Eylül Pazar Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 26 39 20 66 Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini! 13

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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