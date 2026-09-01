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Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!

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Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Fotoğraf Başlığı Havalar ne zaman soğuyacak

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte havalar ne zaman soğuyacak merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ilişkin tahminleri belli oldu. MGM'nin değerlendirmesine göre Eylül ayında Türkiye genelinde sıcaklıkların önemli bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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MGM'nin Eylül ayı uzun vadeli değerlendirmesinde yağışların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Trakya'nın kuzeyi, Marmara Bölgesi'nin güneyinin batısı, Kıyı Ege ile İç Ege'nin kuzeybatısı, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış miktarlarının normallerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde sonbahar serinliklerinin ülke çapında belirgin şekilde başlaması beklenmezken Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteorolojiden Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteorolojiden Eylül ayı hava durumu tahminini!

Eylül ayının sonlarına doğru sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi, sabah ve gece saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!

ANKARA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
02 Eylül Çarşamba
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
17321867
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
8
03 Eylül Perşembe
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
17321356
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
9
04 Eylül Cuma
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
16312060
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
14
05 Eylül Cumartesi
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
16292375
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
10
06 Eylül Pazar
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
16311965
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
14

İSTANBUL HAVA DURUMU 2-6 EYÜL

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
02 Eylül Çarşamba
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
21314788
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
20
03 Eylül Perşembe
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
21295284
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
22
04 Eylül Cuma
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
22285178
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
20
05 Eylül Cumartesi
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
21304580
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
20
06 Eylül Pazar
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
20323681
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
15


İZMİR HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
02 Eylül Çarşamba
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
23363077
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
12
03 Eylül Perşembe
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
23354074
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
15
04 Eylül Cuma
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
22353670
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
23
05 Eylül Cumartesi
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
22353671
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
14
06 Eylül Pazar
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
23373073
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
12

ANTALYA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
02 Eylül Çarşamba
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
26392662
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
16
03 Eylül Perşembe
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
25382970
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
14
04 Eylül Cuma
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
24334075
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
15
05 Eylül Cumartesi
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
25344178
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
14
06 Eylül Pazar
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
26392066
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
13
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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