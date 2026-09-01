Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte havalar ne zaman soğuyacak merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ilişkin tahminleri belli oldu. MGM'nin değerlendirmesine göre Eylül ayında Türkiye genelinde sıcaklıkların önemli bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MGM'nin Eylül ayı uzun vadeli değerlendirmesinde yağışların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Trakya'nın kuzeyi, Marmara Bölgesi'nin güneyinin batısı, Kıyı Ege ile İç Ege'nin kuzeybatısı, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış miktarlarının normallerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?
HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?
Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde sonbahar serinliklerinin ülke çapında belirgin şekilde başlaması beklenmezken Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
Eylül ayının sonlarına doğru sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi, sabah ve gece saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|02 Eylül Çarşamba
|
|17
|32
|18
|67
|
|8
|03 Eylül Perşembe
|
|17
|32
|13
|56
|
|9
|04 Eylül Cuma
|
|16
|31
|20
|60
|
|14
|05 Eylül Cumartesi
|
|16
|29
|23
|75
|
|10
|06 Eylül Pazar
|
|16
|31
|19
|65
|
|14
İSTANBUL HAVA DURUMU 2-6 EYÜL
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|02 Eylül Çarşamba
|
|21
|31
|47
|88
|
|20
|03 Eylül Perşembe
|
|21
|29
|52
|84
|
|22
|04 Eylül Cuma
|
|22
|28
|51
|78
|
|20
|05 Eylül Cumartesi
|
|21
|30
|45
|80
|
|20
|06 Eylül Pazar
|
|20
|32
|36
|81
|
|15
İZMİR HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|02 Eylül Çarşamba
|
|23
|36
|30
|77
|
|12
|03 Eylül Perşembe
|
|23
|35
|40
|74
|
|15
|04 Eylül Cuma
|
|22
|35
|36
|70
|
|23
|05 Eylül Cumartesi
|
|22
|35
|36
|71
|
|14
|06 Eylül Pazar
|
|23
|37
|30
|73
|
|12
ANTALYA HAVA DURUMU 2-6 EYLÜL
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|02 Eylül Çarşamba
|
|26
|39
|26
|62
|
|16
|03 Eylül Perşembe
|
|25
|38
|29
|70
|
|14
|04 Eylül Cuma
|
|24
|33
|40
|75
|
|15
|05 Eylül Cumartesi
|
|25
|34
|41
|78
|
|14
|06 Eylül Pazar
|
|26
|39
|20
|66
|
|13