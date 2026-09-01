Okullarda telefon devri sona erdi! Polonya'da yeni yasak yürürlükte

Polonya'da öğrencilerin akıllı telefon ve benzeri cihaz kullanımına ilişkin yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. İlkokul ve kreşlerde telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim veya kayıt özelliği bulunan cihazların bulundurulması kısıtlandı.

Polonya'da çocukların okul hayatında akıllı telefon ve benzeri teknolojik cihazların kullanımına yönelik yeni dönem başladı. Eğitim kanununda temmuz ayında yapılan değişiklikler kapsamında hazırlanan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni uygulama, anaokulu öğrencileri ile 1. ve 8. sınıf arasında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki çocukları kapsıyor. Düzenlemeyle öğrencilerin okula ses veya görüntü kaydı yapabilen ya da iletişim sağlayan cihazlarla gelmesi kısıtlandı.

Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı tutulmadı. Akıllı saatler, tabletler ve ses veya görüntü kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlar da düzenleme kapsamına alındı.

TENEFFÜSLERDE DE GEÇERLİ

Uygulamanın sadece ders saatlerinde uygulanmayacağı belirtildi. Yasak, teneffüsleri ve okul tarafından okul dışında düzenlenen etkinlikleri de kapsayacak.

Düzenlemenin hem devlet okullarında hem de özel eğitim kurumlarında geçerli olduğu bildirildi. Liselerde ise akıllı cihazların kullanımına ilişkin kararın okul yönetimleri tarafından alınacağı kaydedildi.

GEREKÇE ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ

Polonya yönetiminin düzenlemeyi hayata geçirirken akıllı telefonların çocukların sosyal ilişkileri ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaları dikkate aldığı belirtildi. Yerel basında, Norveç'te uygulanan benzer kısıtlamalara ilişkin araştırmanın Polonya'daki düzenleme açısından örnek oluşturduğu aktarıldı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün 400'den fazla ortaokulun dahil edildiği araştırmasına göre, telefon yasağı uygulanan okullarda kız öğrenciler arasında akran zorbalığı yaklaşık yüzde 46, erkek öğrenciler arasında ise yüzde 43 azaldı.

Araştırmada ayrıca telefon kullanımının sınırlandırıldığı okullarda kız öğrencilerin akademik başarılarında ve ruh sağlığında olumlu gelişmeler görüldüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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