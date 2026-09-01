Galatasaray, Deniz Gül'ü resmen açıkladı! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray, milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için Porto ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 10 milyon euro bonservis ödeyecek ve Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan kritik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi için Portekiz ekibi Porto ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, transfer kapsamında Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Anlaşmaya göre Portekiz ekibi, Deniz Gül'ün ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek kârın yüzde 10'undan da pay alacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın açıklamasında, Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Genç futbolcuya her sezon için net 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto'ya 10 milyon euro öderken, oyuncunun gelecekteki satışından doğabilecek kârdan da yüzde 10'luk payı Portekiz ekibine bırakmış oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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