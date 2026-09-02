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ÖGG soru kitapçıkları yayımlandı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖGG soru kitapçıkları yayımlandı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ÖGG soru kitapçıkları yayımlandı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştiği tarihten kısa bir süre sonra ÖGG soru kitapçıkları paylaşıldı. Yayınlanan kılavuzda ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı, sonuçların açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Peki, 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevapları eylül ayının ilk gününde erişime açıldı. Soru kitapçıklarının yayımlanması ardından sonuç tarihi bir kez daha gündeme geldi. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 122.DÖNEM SORU KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME

ÖGG soru kitapçıkları yayımlandı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖGG soru kitapçıkları yayımlandı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

122. Dönem ÖGG sonuç tarihi yayımlanan sınav talimatında yer alıyordu. Belirlenen takvime göre, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Eylül'de erişime açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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