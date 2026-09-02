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Dünya

İsrailli yetkiliden itiraf gibi sözler: Amerikalılar da bıktı

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İsrailli yetkiliden itiraf gibi sözler: Amerikalılar da bıktı

İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e "haydut ve cani" devlet olarak baktığını ifade etti. Levi, "Amerikalılar da bu durumdan bıktı, usandı" diye konuştu.

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İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, kapalı bir görüşmede konuşan İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, Batı Şeria'da toprakları gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve işlediği etnik suçlar nedeniyle dünyada İsrail imajının gördüğü zarara ilişkin uyarılar yaptı.

"AMERİKALILAR DA BIKTI"

Levi, küçük bir grubun tek hedefinin "Filistinlilere saldırmak" olduğunu belirterek "Bunun sonucunda da tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor, Amerikalılar da bu durumdan bıktı, usandı." ifadelerini kullandı.

Ahronot görüşmenin türüne dair açıklık getirmezken, Levi'nin açıklamalarını kime yönelttiğine ilişkin de bilgi vermedi.

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Bu bağlamda İsrail'in resmi televizyonu KAN salı günkü bir haberinde, yaklaşık 3 hafta önce Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistinlilere ait evleri kuşatan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte askerlerin beraber ayin yaparken görüntülenmesinin ardından bir saha komutanının ordu tarafından görevden alındığını duyurdu.

Kurum, askerlerin saldırganlarla birlikte ayinde bir videoda görünmesinin uluslararası sahada, saldırıya uğrayan Filistinli sivilleri korumak yerine İsrail ordusunun toprakları gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere verdiği bir destek olarak yorumlandığına dikkati çekti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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