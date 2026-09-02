AK Parti’de bayrak değişimi sürüyor! 15 il, 190’dan fazla ilçe başkanı değişti

AK Parti’de teşkilat yapılanmasında değişim sürüyor. Son olarak 4 ilde daha bayrak değişimi yaşanırken, geçen yıl yapılan 8. Olağan Kongre’den bu yana değişim yaşanan il sayısı 15’e yükseldi. İlçelerde de değişim devam ederken, şimdiye kadar 190’ı aşkın ilçe başkanlığında görev değişikliğine gidildi.

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı, geçen yıl şubat ayında gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre’den bu yana teşkilat yapılanmasında dikkat çekici bir değişim sürecine imza attı.

15 İL, 190’DAN FAZLA İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİ

Parti yönetimi son olarak geçen hafta Afyonkarahisar, Tunceli, Ardahan ve Karaman il yönetimlerinde değişime giderek, bayrak değişimi yaşanan il sayısını 15’e çıkardı. İlçe yönetimlerinde de değişim çalışmaları aralıksız sürerken, şimdiye kadar 190’ı aşkın ilçe başkanlığında değişime gidildiği öğrenildi.

Her kongre döneminin ardından kapsamlı performans ölçümleri yapıldığını vurgulayan parti yetkilileri, amaçlarının AK Parti’nin siyasi varlığını istenilen düzeye çıkarmak olduğunu kaydediyor. Yapılan tüm değerlendirmelerin saha araştırmaları ve istişarelerle desteklendiğini belirten kaynaklar, değişim sürecinin diğer partilerde olduğu gibi “kavga gürültüyle” değil, tam aksine istişare içinde yürütüldüğünü, mevcut başkanlarla birlikte eksikliklerin tespit edildiğini ve buna göre çalışma takvimi oluşturulduğunu belirtiyor.

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