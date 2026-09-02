Apple'da bir devrin sonu! Tim Cook dönemi resmen sona erdi: Yeni CEO John Ternus oldu

Apple’da 15 yıldır süren Tim Cook dönemi 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen sona erdi. Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, şirketin yeni CEO’su olarak göreve başladı. Cook ise icra kurulu başkanı unvanıyla Apple’da kalmaya devam edecek.

Apple'da 15 yıllık Tim Cook dönemi sona erdi. Cook'un yerine Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, şirketin yeni CEO’su olarak görev yapacak.

Tim Cook, 1998’de Apple’a katılmış, Ağustos 2011’de Steve Jobs’un ardından CEO olmuştu. Onun liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4,6 trilyon dolara yükseldi. Yıllık gelir 2011 mali yılında 108 milyar dolardan 2025 mali yılında 416 milyar doların üzerine çıktı.

Tim Cook ve John Ternus

YENİ ÜRÜN KATEGORİLERİ HAYATA GEÇTİ

Cook döneminde Apple Watch, AirPods, Apple Pay ve Apple Vision Pro gibi yeni ürün kategorileri hayata geçirildi. Hizmetler işi (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay vb.) yıllık 100 milyar doların üzerine çıkarak Fortune 40 seviyesine ulaştı.

AKTİF CİHAZ SAYISI 2,5 MİLYARDAN FAZLA

Apple, kendi tasarladığı silikon işlemcilere (Apple Silicon) geçerek donanım performansında büyük bir sıçrama yaşadı. Şirket bugün 200’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, aktif cihaz sayısı 2,5 milyarı aştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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