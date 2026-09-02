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Ekonomi

İŞKUR hedef büyüttü! Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak

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İŞKUR hedef büyüttü! Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak

İŞKUR aracılığı ile 2026 yılının ilk altı ayında kamu ve özelde olmak üzere toplam 723 bin kişi işe yerleştirildi. Bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyon 450 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

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Haber Merkezi ANKARA İŞKUR’un kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda, ilk altı aylık dönemde işe yerleştirmelerin 9 bin 63’ünün kamu kurum ve kuruluşlarına, 714 bin 345’inin ise özel sektör iş yerlerine yapıldığı belirtildi. Gençlerin özel sektör toplam işe yerleştirilmeler içindeki oranı yüzde 30,8 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 38,1 olarak gerçekleşti.

1,4 MİLYON KİŞİYE İŞ

Ayrıca, 5 bin 248’i kadın, 18 bin 412’si erkek olmak üzere 23 bin 660 engelli vatandaş işe yerleştirildi. 2026 yılı sonunda, özel sektörde yapılacak işe yerleştirmenin en az 1 milyon 450 bin kişi olması beklenirken, işe yerleştirme hizmetlerinin özel gruplara yönelik yapılarak istihdamda nitelik artışına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, en az 550 bin kadın, 550 bin genç, 38 bin 500 engelli, 350 bin yükseköğretim mezununun İŞKUR aracılığıyla istihdam edilmesi hedefleniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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