Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kızı Gülenay Çoruh’un Batuhan ile gerçekleşen nişanında yaptığı sürprizle geceye damga vurdu. Geleneksel olarak altın ya da para takmak yerine kızına son model bir motosiklet hediye eden Çoruh, genç çifti ve davetlileri şaşırttı.

Ünlü oyuncular Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, erkek arkadaşı Batuhan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli nişan töreniyle mutluluklarını yakınlarıyla paylaşan genç çift, aileleri ve dostları tarafından yalnız bırakılmadı.

Şevket Çoruh kızının nişanında geleneği bozdu! Altın yerine bakın ne taktı

Gülenay Çoruh ile Batuhan’ın nişan törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Başta Şevket Çoruh’un rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları olmak üzere, pek çok tiyatrocu ve oyuncu genç çiftin bu özel gününde bir araya geldi.

İlker Ayrık’ın çiftliğinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini usta tiyatrocu Müjdat Gezen taktı. Renkli görüntülere sahne olan törende aile üyeleri ve davetliler genç çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu.

Şevket Çoruh kızının nişanında geleneği bozdu! Altın yerine bakın ne taktı

KIZINA NİŞAN HEDİYESİ OLARAK MOTOSİKLET ALDI

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Şevket Çoruh’un kızına verdiği nişan hediyesiyle yaşandı. Geleneksel olarak altın veya para takılması beklenirken ünlü oyuncu, kızına farklı ve oldukça özel bir sürpriz hazırladı.

Şevket Çoruh, nişan sırasında önce kızı Gülenay’ın, ardından da damadı Batuhan’ın boynuna birer anahtarlık taktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Gülenay Çoruh’un şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı. Genç çift ve davetliler yaşananları merakla takip ederken, kısa süre sonra sürprizin asıl kısmı ortaya çıktı.

Şevket Çoruh kızının nişanında geleneği bozdu! Altın yerine bakın ne taktı

KIZI DA ŞAŞIRDI DAVETLİLER DE

Alanın içerisindeki perde açıldığında Şevket Çoruh’un kızına hazırladığı asıl hediye de görüldü. Motor tutkusu ile bilinen ünlü oyuncu, Gülenay’a nişan hediyesi olarak son model bir motosiklet aldı.

Babasının sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Gülenay Çoruh, kendisi için hazırlanan hediyeyi görünce büyük mutluluk yaşadı. Şevket Çoruh’un klasik nişan takılarının aksine motosiklet tercih etmesi, törene damgasını vuran anlardan biri oldu.

Motor tutkunu olmasıyla da bilinen Şevket Çoruh’un kızına verdiği bu sıra dışı hediye, davetliler arasında da büyük ilgi gördü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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