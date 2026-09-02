KYK yurt sonuçları için gözler GSB'de! 2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru süreci ardından üniversite öğrencilerinin gündeminde sonuç takvimi var. Geçerli olan başvurular arasında değerlendirme yapılacak, KYK yurt sonuçları açıklanacak. KYK yurt sonuçları tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ağustos ayının son günlerinde alınmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardındant üzerinden yeni dönem KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devle "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden erişime açılacak.

KYK yurt sonuçları için gözler GSBde! 2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GEÇEN YILIN SONUÇ TARİHİ İPUCU VERİYOR

Geçtiğimiz yıl 2-6 Eylül tarihlerinde alınan KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2026 başvuruları ise 29 Ağustos'ta sona erdi; şu an resmi sonuç tarihi açıklanmış görünmüyor. Ancak geçen yılın açıklanma tarihi göz önüne alındığında KYK yurt sonuçlarının 1-7 Eylül 2026 tarih aralığında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KYK yurt ücretlerine yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yüzde 23,3 oranında zam geldi. Buna göre en düşük KYK yurt ücreti aylık 1.290 TL’den 1.590 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin barınma maliyetini artıran zamla birlikte, yurt ücretlerinde aylık 300 TL’lik artış yaşandı. Yeni ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası