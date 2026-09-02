Times Meydanı'ndaki katliamdan önce kaydetmiş! Saldırganın tüyler ürperten dansı kamerada

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda iki bıçakla çevredekilere saldırarak bir kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Pamela Cisneros’un saldırı öncesinde bıçaklarla dans ettiği tuhaf görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündeme bomba gibi düştü.

ABD’nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı’nda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti’yi bıçaklayarak öldüren Pamela Cisneros’un saldırı öncesinde elindeki iki bıçakla dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’nda meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Pamela Cisneros, alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdı. Saldırıda biri 68, diğeri 32 yaşında iki kişi bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Times Meydanındaki katliamdan önce kaydetmiş! Saldırganın tüyler ürperten dansı kamerada

BANK OF AMERICA’NIN BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Hayatını kaybeden kadının, Wall Street Journal’ın haberine göre Bank of America’nın bir departmanında başkan yardımcısı olarak görev yapan Erin Piacenti olduğu ifade edildi.

Olay sırasında çok sayıda polis saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Görüntülerde, en az 10 polisin çevresini sardığı Cisneros’un elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlileri tehdit ettiği görüldü.

Times Meydanındaki katliamdan önce kaydetmiş! Saldırganın tüyler ürperten dansı kamerada

Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen Cisneros, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu. Olay yerinde kelepçelenerek ilk müdahalesi yapılan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Times Meydanındaki katliamdan önce kaydetmiş! Saldırganın tüyler ürperten dansı kamerada

SALDIRGANIN TÜYLER ÜRPERTEN DANSI

Saldırı öncesinde Cisneros’un elindeki iki bıçakla dans ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılardan binlerce yorum yağdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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