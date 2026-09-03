Şap, kuş gribi ve iklim değişikliği bu kongrede: Antibiyotik direnci, hayvan ve insan sağlığının ortak problemi

84 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 uzmanın katılacağı 33. Dünya Buiatri Kongresi, 6-10 Eylül 2026’da İstanbul’da düzenlenecek. Kongrede şap ve kuş gribi gibi hayvan hastalıklarının yanı sıra iklim değişikliği ve antibiyotik direnci, “Tek Sağlık” yaklaşımı kapsamında ele alınacak.

Şap hastalığından kuş gribine, iklim değişikliğinden sınırları aşan hayvan hastalıklarına kadar, insan sağlığını da etkileyen durumların ele alınacağı 33. Dünya Buiatri Kongresi 84 ülkeden yaklaşık 3.500 uzmanın katılımıyla Türkiye’de yapılacak.

Kongre 6-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Kongrenin önemli gündemlerinden birinin de hayvancılıkta antibiyotiklerin kullanımı ve buna bağlı gelişen antimikrobiyal direnç olduğunu söyleyen 3. Dünya Buiatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan Batmaz “Bu nedenle antibiyotiklerin doğru ve kontrollü kullanımı, insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan “Tek Sağlık – One Health” yaklaşımının da temel başlıkları arasında yer alıyor” dedi.

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