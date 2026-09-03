Lüks dairede kan donduran cinayet! Meksikalı müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Mexico City’de müzisyen Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve evdeki çalışanı ölü bulundu. Kurbanların koli bandıyla bağlandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katında yaşanan cinayet, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Yetkililerin açıklamasına göre, bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evde çalışan genç bir kişi ve ailenin evcil köpeği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TEK SAĞ KALAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI OLDU

Yetkililer, Melendez’in 6 yaşındaki çocuğunun ise olay yerinde yara almadan bulunduğunu açıkladı. Melendez’in eşi Ana Paola’nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin olay yerinde koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.

Lüks dairede kan donduran katliam! Meksikalı müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü, bir kişinin ise sırtından vurulduğu aktarıldı.

Başsavcılık Ofisi, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin, Melendez ile olan bağlantılarını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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