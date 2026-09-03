Yabancı risk, yerli klasik! Trabzonspor'da teknik direktör ikilemi var

Conte ve Pereira’nın adı geçiyor ama yabancı antrenörde soru işareti çok. Cepte olsa da Şenol Güneş ve Abdullah Avcı için “Denendi, olmadı” deniyor. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz da listede.

Kötü sonuçların ardından gelen Fatih Tekke ayrılığı, Trabzonspor’da teknik belirsizliğe yol açtı. Kadrosuna dünya yıldızları katan bordo mavililer, yeni hoca arayışında. Ertuğrul Doğan yönetiminde çok seslilik hâkim. Yabancı ve yerli adaylar masada. Boşta olan Antonio Conte’nin adı öne çıkarken yüksek maliyetinin ciddi bir problem olduğu belirtiliyor. F.Bahçe’nin eski hocası Vitor Pereira da gündemde ancak yabancı teknik adamın şehri ve camiayı bilmemesi nedeniyle kendisine soru işaretiyle bakılıyor.

BİR ŞANS VERELİM

Yerli isimlerde ise bolluk var. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı cepte görülüyor. Bu iki teknik adamın geçmişte Trabzonspor’da hem başarılı hem de başarısız dönemleri oldu. Fatih Terim’in adı bile gündeme gelirken tecrübeli teknik adamın Türkiye’de G.Saray dışında bir kulübe soğuk baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş’tan ayrılan ve yeniden yorumculuğa dönen Sergen Yalçın’ın da takıma enerji katacağı düşünülürken, Burak Yılmaz’a şans verilmesi gerektiğini savunanlar da var.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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