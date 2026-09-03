Rusya’da elektronik eşyalar satan bir dükkâna gelerek tokalaşmak için elini uzatan adam, karşılık bulamayınca robotu itti. Duruma tepki veren robot, dövüş moduna geçti.

Dünyada olduğu gibi Rusya’da da son yıllarda perakende sektöründe ve kamusal alanlarda robot kullanımı yaygınlaştı. Bazı ülkelerin sokaklarında otonom teslimat robotları görev yaparken, mağazalarda ise insansı robotlar boy gösterdi.

Yapay zekâ ile donatılan bazı robotlarda beklenmeyen hareketler ortaya çıktı. Bunlardan biri de Rusya’da yaşandı. Bir elektronik mağazasının güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, bir müşteri mağaza içindeki insansı robota yaklaşıp, elini sıkmaya çalıştı. Müşteri, kendisiyle tokalaşmayan robotu itti.

Öfkelenen robot müşteriye saldırdı: Kontrolden çıktı, tekme ve yumruk attı

Robot dengelenmeye çalışır gibi hareket ettikten sonra kendisini iten kişiye doğru ilerleyerek, tekmeler savurdu.

Mağazada bulunan diğer müşteriler ve çalışanlar araya girerek robotu tutmaya çalıştı. Robot, bütün çabalara rağmen sakinleşmedi ve tekmeler ve yumruklar atmaya devam etti.

Öfkelenen robot müşteriye saldırdı: Kontrolden çıktı, tekme ve yumruk attı

Arbede sürerken robot, bir süre sonra insanların zorlu müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken görüntüler, kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları ‘Terminator’ filmlerine “Robotlar isyan ediyor” esprilerine ve “Robotun gururu kırıldı” yorumlarına yer verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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