Aldatıldığını kanıtlamak isterken kendisi hapse girdi! 'Robot süpürge davası' şaşkına çevirdi

Tayvan’da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak eşinin yasak ilişkisini belgeledi. Bu kayıtlarla açtığı davayı kazanarak tazminat alan adam, bu kez gizlice görüntü kaydettiği gerekçesiyle eşinin açtığı davayla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, adamı hapis ve para cezasına çarptırırken, olay sosyal medyada gündem oldu.

South China Morning Post’un haberine göre, 2021 yılında evlenen bir adam, yazlık evlerinde bazı şüpheli durumlarla karşılaşması üzerine harekete geçti. Eylül 2023’te evde kullanılmış bir diş fırçası bulan adam, otopark güvenlik kameralarını da inceleyince, daha önce eşini eve bırakan kimliği belirsiz bir erkeği fark etti.

ROBOT SÜPÜRGEYİ UZAKTAN ÇALIŞTIRDI

Yaklaşık üç ay sonra adam, yazlık evindeki robot süpürgeyi mobil uygulama üzerinden uzaktan çalıştırdı. Süpürgenin ses özelliğini kullanarak eşiyle iletişim kurmayı planlayan adam, canlı görüntü sırasında eşinin başka bir erkekle samimi anlarına şahit oldu. Bunun üzerine görüntüleri kaydederek delil olarak kullanan adam, eşine ve sevgilisine karşı dava açtı.

3 MİLYONLUK TAZMİNAT KAZANDI AMA...

Adam, 2 milyon Tayvan doları (yaklaşık 3 milyon TL) tazminat talep ederken mahkeme, çiftin 500 bin Tayvan doları (yaklaşık 762 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

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‘İZNİM OLMADAN KAYDETTİ’ DEYİP DAVA AÇTI

Ancak adamın zaferi uzun sürmedi. Eşi, bu kez onu izni olmadan özel görüntülerini kaydettiği gerekçesiyle dava etti. Adam, görüntülerin hukuk mahkemesinde delil olarak kabul edildiğini ve kayıtlarının haklı olduğunu savunsa da mahkeme bu savunmayı reddetti.

Mahkeme, evlilik yükümlülüklerinin kişinin özel hayatının gizliliği hakkının önüne geçemeyeceğine karar verdi. Robot süpürgenin kayıt sırasında verdiği ışık veya sesli uyarıların da eşin görüntülerinin kaydedildiğini bildiğini kanıtlamaya yetmeyeceği belirtildi.

5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Adam, sonuç olarak 5 ay hapis cezasına ve 150 bin Tayvan doları (yaklaşık 228 bin TL) para cezasına çarptırılırken olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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