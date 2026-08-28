Sarıyer Kola ile Konyaspor arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola, Konyaspor’un resmi içecek sponsoru olurken, Konyaspor’a özel olarak üretilecek lisanslı ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü kulübe aktarılacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Konyaspor İkinci Başkanı Ali Kaya ile Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz katıldı.

Sarıyer Kola, Konyaspor’un 2026-2027 sezonu resmi içecek sponsoru oldu

İmza töreninde konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Ali Kaya, gerçekleştirilen iş birliğinin hem Konyaspor’a hem de Sarıyer Kola markasına değer katacağına inandıklarını belirtti.

Ali Kaya, Konyaspor logolu Sarıyer Kola ürünlerinin satışlarının kulübe ekonomik katkı sağlayacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var. Taraftarlarımızın ve Konyalı hemşehrilerimizin satın alacağı her bir Konyaspor logolu Sarıyer Kola ürünü, aynı zamanda Konyaspor’umuza da katkı sağlayacak. Çünkü bu ürünlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü kulübümüze aktarılacak.

Yönetim olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu nedenle kola tüketen tüm Konyalı hemşehrilerimizden, yerli firmamız Sarıyer Kola tarafından üretilen Konyaspor logolu ürünleri tercih etmelerini özellikle rica ediyoruz. Yapılacak her tercih, takımımıza ve kulübümüze doğrudan destek anlamına geliyor.”

Sarıyer Kola, Konyaspor’un 2026-2027 sezonu resmi içecek sponsoru oldu

OSMAN OĞUZ: “KONYASPOR’UN YANINDA OLMAK, KONYA’YA DUYDUĞUMUZ BAĞLILIĞIN GÜÇLÜ BİR İFADESİ”

Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz ise Konya’nın şirket açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Konya bizim için çok özel bir şehir. Önemli üretim tesislerimizden birinin burada bulunması ve Konya’nın insanıyla birlikte büyümemiz nedeniyle Sarıyer Kola’yı Konya’nın da bir markası olarak görüyoruz. Konya’nın yanı sıra Sakarya ve Adana’daki tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşırken, Türk sporuna verdiğimiz desteği de büyütmeye devam ediyoruz.

Konyaspor’un yanında olmak, şehre duyduğumuz sevgi ve bağlılığın güçlü bir ifadesidir. ‘Bizden Hikâyeler, Bizden Tatlar’ anlayışıyla bu iş birliğinin Konyaspor’a ve Konya’ya değer katacağına inanıyor, Konyaspor’a başarılarla dolu bir sezon diliyorum.”

Sarıyer Kola, Konyaspor’un 2026-2027 sezonu resmi içecek sponsoru oldu

KONYASPOR’A ÖZEL ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Türk sporuna ve spor kulüplerinin gelişimine yönelik desteğini sürdüren Sarıyer Kola, sponsorluk anlaşması kapsamında Konyaspor’a özel lisanslı içecek ürünleri üretecek.

Konyaspor logosuyla hazırlanacak özel ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü Konyaspor’a aktarılacak. Böylece taraftarlar, Konyaspor logolu Sarıyer Kola ürünlerini tercih ederek kulüplerine ekonomik katkı sağlama imkânına sahip olacak.

Sarıyer Kola’nın önemli üretim tesislerinden birinin Konya’da bulunması ise iş birliğine güçlü bir yerel bağ kazandırıyor. Konya’da üretim yapan ve şehirle birlikte büyüyen Sarıyer Kola ile Konyaspor arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin, kulübe ekonomik katkı sağlamasının yanı sıra şehir, taraftar ve marka arasındaki bağı daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası