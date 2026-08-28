Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Masum görünen yara hayatını kabusa çevirdi! Yarısı alınan dilinde kıl bile çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Masum görünen yara hayatını kabusa çevirdi! Yarısı alınan dilinde kıl bile çıktı
Fotoğraf Başlığı Masum görünen yara hayatını kabusa çevirdi! Yarısı alınan dilinde kıl bile çıktı

İngiltere’de uzun süren halsizlik ve grip benzeri belirtileri kronik yorgunluğuna bağlayan 54 yaşındaki Elaine Sawyer, dilinde çıkan küçük bir yarayı fark edince doktora başvurdu. İlk olarak 'ağız pamukçuğu' teşhisi konulan Sawyer’ın ikinci görüş için yaptığı başvuruda dil kanseri olduğu ortaya çıktı. Genç kadının dilinin yarısı ameliyatla alınırken, eksik bölüm bacağından alınan dokuyla yeniden oluşturuldu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İngiltere’nin Kent kentinde yaşayan 54 yaşındaki Elaine Sawyer, bir süre boyunca kendisini sürekli yorgun hissetti ve grip benzeri şikayetler yaşadı. Bu belirtileri kronik yorgunluğuna bağlayan Sawyer, bir süre sonra dilinde küçük bir ülser fark etti. Bunun yanı sıra yemekleri yutmakta da zorlanmaya başlayınca aile hekimine başvurdu.

ACI HABERİ İKİNCİ RANDEVUSUNDA ALDI

Doktorların ilk olarak ağız pamukçuğu teşhisi koyduğu Sawyer, bu teşhis sonucu ikna olmayarak ikinci bir uzman görüşü aldı. Yapılan incelemelerin ardından 2024 yılının şubat ayında, dil kanserinin en yaygın türlerinden biri olan skuamöz hücreli karsinom teşhisi konuldu.

DİLİNE, BACAĞINDAN ALINAN PARÇA YERLEŞTİRİLDİ

Nisan 2024’te 13 saat süren zorlu bir ameliyata giren Sawyer’ın dilinin yarısı ve boynundaki lenf bezleri alındı. Doktorlar, çıkarılan bölümün yerine hastanın kendi bacağından alınan dokuyu nakletti. Bacağından büyük miktarda doku alınması nedeniyle yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kalan Sawyer, ameliyat sonrası dilindeki şişlik nedeniyle haftalarca beslenme tüpü kullandı.

Kaynak: Facebook
Başlık ResmiKaynak: Facebook

Nakledilen dokunun ardından dilinde kıl çıkmaya başladığını belirten Sawyer, altı hafta boyunca her gün uygulanan radyoterapi tedavisinin ardından bu sorunun sona erdiğini söyledi. Tedavi sürecini oldukça ağır geçiren Sawyer, yaşadıklarını bir korku filmi sahnesine benzetti.

Hastalığı şu anda remisyonda olan Sawyer, yeni dilinin hareket etmediğini ve et ile salata gibi sert yiyecekleri tüketmekte zorlandığını belirtiyor. Acı ve asitli gıdalara karşı hassasiyet yaşayan kadın, yorulduğunda konuşmakta da güçlük çektiğini ifade ediyor.

Yaşadığı sürecin ardından insanları ağız sağlığı konusunda daha dikkatli olmaya çağıran Sawyer, geçmeyen yaraların ve ağızda meydana gelen küçük değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İngiltere’de ağız kanseri vakalarının son 10 yılda yüzde 37 artarak 9 binin üzerine çıktığı belirtilirken, uzmanlar özellikle uzun süre iyileşmeyen ağız yaralarının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Dövme yaptırırken can verdi! Geride 3 çocuk bıraktı
DÜNYA

Dövme yaptırırken can verdi! Geride 3 çocuk bıraktı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
Paylaştığınız görüntü başınızı yakabilir
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
G.Saray'da tarihi Devler Ligi maçının kahramanları
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
Kiralara tayin ve üniversite ayarı
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
Türk dizileri dünyanın her yerinde
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
Taşıt finansmanında son oranlar!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
Polislerin dikkati ilginç yöntemi ortaya çıkardı
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya çarpışmaktan saniyelerle kurtuldular
Facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya çarpışmaktan saniyelerle kurtuldular
Kaydet
Babasını kaybedince tarlanın başına geçti! 17 yaşında başladı, 600 dekarlık çiftlik kurdu
Babasını kaybedince tarlanın başına geçti! 17 yaşında başladı, 600 dekarlık çiftlik kurdu
Kaydet
Fenerbahçe'ye Ganalı stoper: 6'ncı transfer de İstanbul'da
F.Bahçe'ye Ganalı stoper: 6'ncı transfer İstanbul'da
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.