Masum görünen yara hayatını kabusa çevirdi! Yarısı alınan dilinde kıl bile çıktı

İngiltere’de uzun süren halsizlik ve grip benzeri belirtileri kronik yorgunluğuna bağlayan 54 yaşındaki Elaine Sawyer, dilinde çıkan küçük bir yarayı fark edince doktora başvurdu. İlk olarak 'ağız pamukçuğu' teşhisi konulan Sawyer’ın ikinci görüş için yaptığı başvuruda dil kanseri olduğu ortaya çıktı. Genç kadının dilinin yarısı ameliyatla alınırken, eksik bölüm bacağından alınan dokuyla yeniden oluşturuldu.

İngiltere’nin Kent kentinde yaşayan 54 yaşındaki Elaine Sawyer, bir süre boyunca kendisini sürekli yorgun hissetti ve grip benzeri şikayetler yaşadı. Bu belirtileri kronik yorgunluğuna bağlayan Sawyer, bir süre sonra dilinde küçük bir ülser fark etti. Bunun yanı sıra yemekleri yutmakta da zorlanmaya başlayınca aile hekimine başvurdu.

ACI HABERİ İKİNCİ RANDEVUSUNDA ALDI

Doktorların ilk olarak ağız pamukçuğu teşhisi koyduğu Sawyer, bu teşhis sonucu ikna olmayarak ikinci bir uzman görüşü aldı. Yapılan incelemelerin ardından 2024 yılının şubat ayında, dil kanserinin en yaygın türlerinden biri olan skuamöz hücreli karsinom teşhisi konuldu.

DİLİNE, BACAĞINDAN ALINAN PARÇA YERLEŞTİRİLDİ

Nisan 2024’te 13 saat süren zorlu bir ameliyata giren Sawyer’ın dilinin yarısı ve boynundaki lenf bezleri alındı. Doktorlar, çıkarılan bölümün yerine hastanın kendi bacağından alınan dokuyu nakletti. Bacağından büyük miktarda doku alınması nedeniyle yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kalan Sawyer, ameliyat sonrası dilindeki şişlik nedeniyle haftalarca beslenme tüpü kullandı.

Kaynak: Facebook

Nakledilen dokunun ardından dilinde kıl çıkmaya başladığını belirten Sawyer, altı hafta boyunca her gün uygulanan radyoterapi tedavisinin ardından bu sorunun sona erdiğini söyledi. Tedavi sürecini oldukça ağır geçiren Sawyer, yaşadıklarını bir korku filmi sahnesine benzetti.

Hastalığı şu anda remisyonda olan Sawyer, yeni dilinin hareket etmediğini ve et ile salata gibi sert yiyecekleri tüketmekte zorlandığını belirtiyor. Acı ve asitli gıdalara karşı hassasiyet yaşayan kadın, yorulduğunda konuşmakta da güçlük çektiğini ifade ediyor.

Yaşadığı sürecin ardından insanları ağız sağlığı konusunda daha dikkatli olmaya çağıran Sawyer, geçmeyen yaraların ve ağızda meydana gelen küçük değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İngiltere’de ağız kanseri vakalarının son 10 yılda yüzde 37 artarak 9 binin üzerine çıktığı belirtilirken, uzmanlar özellikle uzun süre iyileşmeyen ağız yaralarının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dövme yaptırırken can verdi! Geride 3 çocuk bıraktı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası