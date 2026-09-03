Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personelin kaybolduğu kazaya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Savcılık, kazanın nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için gemilerin seyir bilgilerinden telsiz görüşmelerine, radar kayıtlarından dijital verilere kadar çok sayıda delilin incelenmesini istedi.

Dün gece saatlerinde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde yaşanan deniz kazasında, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden 90 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Alsu" ticari gemisi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden "Tuğberk İmamoğlu" gemisi çarpıştı.

Yaşanan olayın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 personelle irtibat tamamen kesilirken, bölgede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın detayları da netleşmeye başladı.

GEMİLERİN TÜM SEYİR VE DİJİTAL VERİLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında her iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgilerin temin edildiği, olayın aydınlatılmasına yönelik kayıt, belge ve dijital verilerin ilgili şirketlerden alınması için gerekli talimatların verildiği bildirildi.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında soruşturmanın ayrıntıları netleşti! Kazadan önceki 12 saat mercek altında

ALSU gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine kayıtları, VDR (Sefer Veri Kaydedicisi), ECDIS ve AIS/GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, sefer planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları, yük kayıtları ile fotoğraf ve video kayıtlarının da soruşturma kapsamında muhafaza altına alınması istendi.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait sicil belgeleri, sertifikalar, klas belgeleri, liman devleti kontrol raporları ve idari tahkikat dosyası talep edildi.

BİN METRE DERİNLİKTEKİ ENKAZ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kusur durumuna ilişkin ön rapor hazırlanması amacıyla gemi kaptanı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirildi. Bilirkişilerin, Silivri’deki limana çekilmekte olan ALSU gemisi üzerinde ve kaza mahallinde inceleme yapabilmeleri için bölgeye intikalleri sağlandı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 ile bin 100 metre arasında olduğu değerlendirildi.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında soruşturmanın ayrıntıları netleşti! Kazadan önceki 12 saat mercek altında

Derinlik nedeniyle geminin ve enkaz alanının tespiti, deniz tabanında tarama ve inceleme yapılması ile delillerin elde edilmesi amacıyla bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için araştırma ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TELSİZ KAYITLARI DA TALEP EDİLDİ

Olayın ardından ALSU ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kaptanları arasında yapıldığı belirtilen bazı telsiz görüşmelerinin medya ve açık kaynaklarda yayımlandığı görülmesi üzerine söz konusu kayıtların henüz resmi makamlar aracılığıyla soruşturma dosyasına ulaşmadığı, görüşmelerin asıl ve bütün halinin temin edilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden her iki gemiye ait olaydan önceki 12 saati de kapsayacak şekilde gemilere ait VHF/telsiz haberleşmeleri, gemiler ile Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) arasındaki telsiz görüşmeleri ile radar, rota, hareket ve manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında soruşturmanın ayrıntıları netleşti! Kazadan önceki 12 saat mercek altında

Soruşturma dosyasına, Sahil Güvenlik unsurları ile ALSU gemisi arasında olay sonrasında gerçekleştirilen telsiz görüşmelerinin kayıtlarının da alındığı ve görüşmelerin incelenerek tutanak altına alındığı belirtildi.

BATAN GEMİNİN ÇEVRESİNDE KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ

Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başlamasının tespit edilmesi üzerine, kirliliğin niteliği, kaynağı ve yayılımının belirlenmesi ile çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi amacıyla gerekli sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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