Galatasaray'ın yeni transferi Bitshiabu mutlu ve heyecanlı

Galatasaray, stoper rotasyonunu güçlendirmek için Leipzig’den 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu’yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atan genç savunmacı, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Transferdeki suskunluğunu son dönemde yaptığı takviyelerle bozan Galatasaray, stoper rotasyonu için Leipzig’den El Chadaille Bitshiabu’yu renklerine bağladı.

Fransız savunma oyuncusu İstanbul’a geldi ve sözleşmeyi imzaladı. Almanya ekibinden satın alma opsiyonuyla kiralanan 21 yaşındaki Bitshiabu, “Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum” dedi.

BARIŞ ALPER BELİRSİZ

“Umarım burada çok büyük şeyler başarırız” ifadesini kullanan savunma oyuncusu, “Buradaki ambiyansın Avrupa’daki en iyilerden biri olduğunu biliyordum” diye konuştu.

2023 yılında 15 milyon avro bonservis bedeliyle PSG’den transfer edilen Bitshiabu’nun Leipzig ile 2029’a kadar sözleşmesi var. Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan ve ayağında ödem tespit edilen Barış Alper Yılmaz’ın Başakşehir maçındaki durumu belirsiz.

Galatasarayın yeni transferi Bitshiabu mutlu ve heyecanlı

HEM SAĞ HEM SOL

Stoperde hem sağda hem de solda oynayabilen Bitshiabu, yoğun maç trafiğinde Okan Buruk’un elini rahatlatacak.

SON ASLAN İMZAYI ATTI

Galatasaray, Bitshiabu için Leipzig’e 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 28 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2 milyon avro sabit ücret verilecek.

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