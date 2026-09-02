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Ekonomi

Üniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı

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Üniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı
Fotoğraf Başlığı Üniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı

İTO 2026 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Açıklanan verilere göre, İstanbul’da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretlerinde oldu. Bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 26,54 ile şeftali çekti. Şeftaliyi yüzde 22,98 ile üzüm takip etti.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustosta İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 175'inin fiyatı artarken, 60'ının fiyatı azaldı.

EN ÇOK DERSHANE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ VAR

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretleri olurken, bu ürünü yüzde 13,33 ile altın mücevherat, yüzde 11,01 ile salatalık, yüzde 10,68 ile akaryakıt (benzin), yüzde 9,39 ile badana ve boya malzemeleri, yüzde 8,77 ile sigara, yüzde 8,61 ile çilek, yüzde 8,15 ile LPG, yüzde 7,25 ile çay, yüzde 7,14 ile kola izledi.

Üniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı
Başlık ResmiÜniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı

Fiyat artışı maden suyunda yüzde 5,84, özel TV yayın hizmetlerinde yüzde 5,65, tuvalet sabununda yüzde 5,55, hazır kahvede yüzde 5,25, domateste yüzde 4,92, kuru soğanda yüzde 4,74 oldu.

EN ÇOK ŞEFTALİ VE ÜZÜMÜN FİYATI DÜŞTÜ

Ağustosta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 26,54 ile şeftali çekti. Şeftaliyi yüzde 22,98 ile üzüm, yüzde 17,79 ile limon, yüzde 14,93 ile erik, yüzde 14,87 ile kavun, yüzde 14,41 ile sivri biber, yüzde 14,16 ile dolmalık biber, yüzde 13,69 ile karpuz, yüzde 12,27 ile çarliston biber izledi.

Üniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı
Başlık ResmiÜniversiteye hazırlanacaklar dikkat! Ağustos ayında en çok dershane ücretlerinde artış yaşandı

Fiyat düşüşü patlıcanda yüzde 11,53, armutta yüzde 10,97, kabakta yüzde 8,01, taze fasulyede yüzde 7,92, havuçta yüzde 7,70, sarımsakta yüzde 4,94, akaryakıtta (dizel/mazot) yüzde 4,30 olarak gerçekleşti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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