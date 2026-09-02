Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Sessiz sedasız Türkiye'den gitti

Beşiktaş, Eylül 2024'te Benfica'dan kiraladığı, Temmuz 2025'te ise 2 milyon euroya bonservisini aldığı 33 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Yunanistyan ekibi AEK'da kiralık olarak forma giyen Joao Mario'nun Süper Lig kariyeri sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Joao Mario'nun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımda 45 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası