İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir rezidansın 14. katından aşağı düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Oğul'un daireyi bir uygulama üzerinden kiraladığı belirlendi.

İstanbul Kağıthane’de bir rezidansın 14’üncü katındaki dairenin balkonundan bahçeye düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Oğul’un yüksekten düşme anları etraftaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 05:00 civarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre bir rezidansta yüksekten düşme ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde binanın arka kısmında olan avluda hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit edildi. Ekipler ölen kadının kimliğini belirlemek amacıyla çalışma başlatırken, rezidansta yaptığı incelemelerde yüksekten düşüp hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul olduğunu belirledi. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üstünden kiraladığını da tespit ederken, Oğul'un saat 05.00 civarında 14’üncü katta olan dairenin balkonundan binanın arka kısmındaki bahçeye düştüğünü belirledi.

Kağıthane'de bir kadın rezidansın 14. katından düşerek öldü

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sonrasında Oğul’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden Nisa Nur Oğul’un düşme anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Oğul’un yüksekten düştüğü anlar görülüyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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