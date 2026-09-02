Trabzonspor açıkladı: Milli aralardaki özel maç programı belli oldu

Trabzonspor’un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel maçların programı açıklandı. İç sahada Drogheda United’ı konuk edecek bordo-mavililer, Rusya’da Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Papara Park'ın ev sahipliği yağacağı mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, ikinci milli arada Rusya’nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakanın başlama saati TSİ 17.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros (4-0) ve Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler (2-1) mağlubiyetleri sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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