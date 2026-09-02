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Yaşam

“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti

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“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti

Antalya’nın Serik ilçesinde sosyal medya üzerinden çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek yardım istediği ve paylaştığı IBAN üzerinden para topladığı öne sürülen H.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı.

SMA İDDİASIYLA PARA TOPLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemede H.A. isimli kişinin çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım istediği ve paylaştığı IBAN numarası üzerinden para topladığını tespit etti.

“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti
Başlık Resmi“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti

Harekete geçen ekipler, H.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti
Başlık Resmi“Çocuğum SMA hastası” diyerek para toplamış! Ekipler harekete geçti
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YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarında vatandaşların para göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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