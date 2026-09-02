Milyonlarca dolar kazanacak! Apple'ın yeni CEO'sunun maaşı belli oldu

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus oldu. 15 yıllık CEO olan Tim Cook şirketin yeni 'İcra Kurulu Başkanı' olurken, Cook'un yeni maaşı 47 milyon dolar ve hisse senedi paketi olarak aktarıldı. Yeni CEO Ternus'un maaşı ise adeta dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple'da CEO değişimine gidildi.1 Eylül'de çalışanlara duygusal bir mesajla veda eden Tim Cook'un yerine John Ternus geldi. 31 Ağustos'ta görevine son verilen Tim Cook Apple'ın yeni 'İcra Kurulu Başkanı' oldu. Yeni işinde önemli bir mevkiye sahip olan Tim Cook toplam 47 milyon dolarlık maaş ve hisse senedi paketi alacak. Yeni CEO olarak göreve geçen John Ternus ise toplam, hedefli yıllık hisse ödülü ile birlikte 58 milyon dolar maaş alacağı kaydedildi.

YENİ GELEN CEO İÇİN HİSSE ÖDÜLÜ

Şirketin açıklamasına göre yeni CEO olan John Ternus eğer hedeflenen performans kriterlerini karşılarsa 55 milyon dolar hedefli yıllık hisse ödülü alacağı kaydedildi. Temel maaşının ise 3 milyon dolara yükseltildiğini ifade eden şirket, Ternus'tan yüksek bir performans beklediklerini ifade etti. Tim Cook yeni görevi için ise 2 milyon dolar maaş ve planlanan hisse ödülü, 45 milyon dolar olarak kaydedildi. Fakat bonuslar ve daha sonra açıklanacak diğer ödemelere ilişkin detaylara yer verilmedi. Cook'tan Ternus'a devir ise, bu yüzyılda Apple'da gerçekleşen yalnızca ikinci CEO değişikliği oldu.

Milyonlarca dolar kazanacak! Appleın yeni CEOsunun maaşı belli oldu

ŞİRKET COOK İÇİN "EXECUTİVE CHAİR" POZİSYONU ÖZELLİKLE OLUŞTURDU

Apple Tim Cook'un şirket için yaptığı önemli işlere dikkat çekerken sadece Cook'a özel olan "executive chair yani İcra Kurulu Başkanı pozisyonunu özellikle oluşturdu. Financial Times'ın haberine göre Cook, 15 yıllık CEO'luk geçmişinde önemli başarılara imza atarken, küresel çapta tanınan bir isim haline geldi. Cook, 4,75 trilyon dolarlık teknoloji devinin, ABD'nin en büyük şirketlerinden biri olmasının yanı sıra üretimde Çin'e büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle yürütmek zorunda kaldığı denge politikasında önemli rol oynadı.

Milyonlarca dolar kazanacak! Appleın yeni CEOsunun maaşı belli oldu

YENİ CEO TERNUS'UN İŞİ ZOR

Gelişen dünya teknolojileriyle birlikte günden güne artan küresel rekabet yeni CEO olarak göreve başlayacak olan Ternus'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor. Ternus'un CEO olarak ilk büyük kamuoyu önüne çıkışı, gelecek çarşamba Cupertino'da düzenlenecek Apple'ın yıllık iPhone lansman etkinliğinde gerçekleşecek. Gerçekleşecek lansmanda özellikle iPhone için önemli bir adım olan katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Tüm dünyada popülaritesi artan katlanabilir telefon piyasasında Apple'ın bu yeni dönemde neler yapacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Apple'ın yaşadığı yeni gelişmeler devam ederken, hisselerinde de yükseliş seyri izlendi. Apple hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 2,5 yükselişle günü tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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