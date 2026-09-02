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'Savcıyım' diyerek altınlarını istediler! Esnafın dikkati 81 yaşındaki vatandaşı ipten aldı

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Yalova'da kendilerini savcı olarak tanıtarak 81 yaşındaki N.B.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların sinsi planı, dikkatli bir kuyumcunun şüphelenmesiyle suya düştü. Yaşlı adamın altınları teslim edeceği yeri sorması üzerine durumun bir telefon dolandırıcılığı olduğunu anlayan ve vakit kaybetmeden polise ihbarda bulunan esnaf, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyük bir vurgunun önüne geçerek vatandaşı mağdur olmaktan kurtardı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yalova
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