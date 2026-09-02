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Spor

Kadıköy'de 31 milyar TL'lik dev derbi: Greenwood ve Vlahovic zirvede

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbide iki ekibin kadro değerleri toplamı 31 milyar TL'yi buluyor.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

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Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe, 293 milyon euro ile ligin en değerli ikinci kadrosuna sahip. Beşiktaş ise 264 milyon euro değerle üçüncü sırada yer alıyor. İki İstanbul temsilcisinin toplam kadro değeri ise 557 milyon euro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, bu rakamın karşılığı yaklaşık 31 milyar TL .

Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

DERBİNİN EN DEĞERLİSİ GREENWOOD

Müsabakada görev almaları durumunda sahanın en değerli ismi, 55 milyon euro ile Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood olacak. Greenwood'un ardından Matteo Guendouzi'nin 27 milyon euro, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin de 20'şer milyon euro değerleri var.

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

Beşiktaş'ta bu alanda ön plana çıkan isim 35 milyon euro piyasa değeriyle Sırp golcü Dusan Vlahovic. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Ernest Poku'nun da 25'er milyon euro değeri bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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