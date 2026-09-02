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Spor

Fenerbahçe yönetiminden 'Can' sürprizi! 10 numara bir transfer daha gelebilir

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Fenerbahçe yönetiminden 'Can' sürprizi! 10 numara bir transfer daha gelebilir

Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, “U23 için arayışımız bulunuyor. Hatta arayış değil, görüşmelerimiz var” derken E. Frankfurt’ta forma giyen millî yıldız için de pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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Ligde ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden, taraftarı memnun eden bir transfer süreci geçiren Fenerbahçe’de son bir takviye hazırlığı var. Transferin 1 numaralı aktörü yönetici Cihan Kamer, genel bir değerlendirme yaptı.

Üç aylık görev sürelerinde tüm branşlarda kadro çalışmaları yaptıklarını ve takımın futbolda 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldığını belirten Kamer, geçmişe göre günümüzde futbol ekonomisini yönetmenin zor olduğunu vurgulayarak “Çok güçlü bir kadro kurduk. Allah’ın izniyle Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz, ligde de şampiyonluk hedefimizi başarmak istiyoruz” dedi.

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KÖTÜ NİYETLİLER VARDI…

TFF’nin yeni yabancı kuralında kadro dışı kalan isimlere Türkiye Kupası’nda oynama şansı verilmesinin doğru olduğunu belirten Kamer, “Böylelikle kötü niyetli birçok oyuncunun önüne geçilmiş oldu. 2-3 oyuncu son günü bekliyordu. ‘Nasıl olsa lisanslarımızı iptal edecekler, kontratlarımızı ve cezalarını alacağız, gidip istediğimiz takımlarda oynayacağız’ diyenler vardı. Hesapları tutmadı. Sadece orta sahaya, kanatlarda da oynayabilecek, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız bulunuyor. Bu gerçekleşmezse de o bölgede kaliteli oyuncularımız var” dedi.

Yönetimin ayrıca E. Frankfurt’tan Can Uzun için de son ana kadar masada olacağı belirtildi.

40 MİLYON AVRO

E. Frankfurt, uzun süre millî yıldız ile ilgilenen G.Saray’dan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini talep etmişti. Son gelinen noktada bu rakamın sarı-lacivertliler için 40 milyon avroya kadar indiği belirtiliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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