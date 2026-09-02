Yeni Parti lideri ve kurmayları “CHP hakkında konuşmayacağız. Onlara artık başka bir parti olarak bakıyoruz” dedi.

Yeni Parti, önceki gün genel merkezinin açılışını resmen gerçekleştirdi. CHP için defalarca “baba ocağı” tabiri kullanan Özgür Özel eski partisini resmen sildi.

Özel, başkanlığında gerçekleştirilen Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında, Yargıtay’daki mutlak butlan davası da gündeme geldi.

Özgür Özel 'baba ocağı'na kapıyı tamamen kapattı: CHP artık bizim için başka parti

Yeni Parti yönetimi, Yargıtay’dan çıkacak karara ilişkin artık herhangi bir beklentilerinin kalmadığını ifade etti. “Artık CHP konusunda yorum yapmak istemiyoruz” diyen Özel ve ekibi, CHP içerisindeki gelişmeler ve yargı süreci üzerinden yapılan değerlendirmelerin siyasi gündemlerinin dışında kaldığını vurguladı.

Özgür Özel 'baba ocağı'na kapıyı tamamen kapattı: CHP artık bizim için başka parti

CHP içerisinde mutlak butlan kararına yönelik beklentisi bulunan isimlerin de disiplin süreciyle karşı karşıya kaldığını, yeni adli yıldan önce ihraçlarla ön alındığını belirten kurmaylar “Oraya başka bir parti olarak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti yönetiminde, partinin kendi siyasi programı ve teşkilatlanma çalışmalarına odaklanılması gerektiği görüşünün öne çıktığı kaydedildi.

Yeni Parti yönetimi bundan sonraki süreçte mesailerini teşkilatlanma ve üyelik çalışmalarına vereceklerini ifade etti.

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